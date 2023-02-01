Тренер Алексей Мишин рассказал, есть ли у него среди учеников любимчики

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Алексей Мишин рассказал, есть ли у него среди учеников любимчики.
Под руководством Мишина тренируются сразу три фигуриста сборной России – Евгений Семененко, Михаил Коляда и Глеб Лутфуллин. Ранее у знаменитого наставника одновременно занимались Алексей Урманов, Алексей Ягудин и Евгений Плющенко.
«Вы сравниваете работу тренера с выбором жениха. Нет какого-то одного! Надо приходить и заниматься.
Возьмем группу юных фигуристов, и там есть самый лучший спортсмен. В конечном итоге самый лучший таковым не будет, лучшим будет кто-то другой, тот, кто сейчас второй-третий. Надо стараться заниматься со всеми, потому что такие метаморфозы происходят очень часто.
Во-вторых, заниматься с кем-то одним и не обращать внимания на другого — это просто неэтично, неправильно», — приводит слова Мишина Sport24.
- 1 февраля 2023
-
00:27
-
00:06
- 31 января 2023
-
22:35
-
22:00
-
21:14
-
20:35
-
20:25
-
20:09
-
19:44
-
19:22
-
18:28
-
16:56
-
15:51
-
15:29
-
14:21
-
11:02
-
00:44
-
00:17
- 30 января 2023
-
22:35
-
22:17
-
22:06
-
21:31
-
20:57
-
19:25
-
19:07
-
18:12
-
17:20
-
17:19
-
16:55
-
16:40
-
16:05
-
15:40
-
15:15
-
15:05
-
14:51