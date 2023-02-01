Тренер Алексей Мишин рассказал, есть ли у него среди учеников любимчики

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Алексей Мишин рассказал, есть ли у него среди учеников любимчики.

Под руководством Мишина тренируются сразу три фигуриста сборной России – Евгений Семененко, Михаил Коляда и Глеб Лутфуллин. Ранее у знаменитого наставника одновременно занимались Алексей Урманов, Алексей Ягудин и Евгений Плющенко.

«Вы сравниваете работу тренера с выбором жениха. Нет какого-то одного! Надо приходить и заниматься.

Возьмем группу юных фигуристов, и там есть самый лучший спортсмен. В конечном итоге самый лучший таковым не будет, лучшим будет кто-то другой, тот, кто сейчас второй-третий. Надо стараться заниматься со всеми, потому что такие метаморфозы происходят очень часто.

Во-вторых, заниматься с кем-то одним и не обращать внимания на другого — это просто неэтично, неправильно», — приводит слова Мишина Sport24.