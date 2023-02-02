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Алёна Косторная: надеюсь, мы с моим партнёром сможем быть конкурентоспособными

Алёна Косторная: надеюсь, мы с моим партнёром сможем быть конкурентоспособными
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Чемпионка Европы 2020 года по фигурному катанию Алёна Косторная поделилась планами на будущее, отметив, что надеется выйти на соревнования со своим партнёром Георгием Куницей.

«Планы на будущее? Особо их нет: ничего нового — тренироваться. Начала пробовать себя в парном катании: надеюсь, мы с моим партнёром Георгием сможем быть конкурентоспособными и интересными — и выйдем на соревнования», – приводит слова Косторной «Москвич Mag».

Ранее стало известно, что чемпионка Европы — 2020 в женском одиночном катании Косторная после выступления в ледовых шоу в дуэте с Георгием Куницей решила перейти в парное катание. Косторная и Куница готовились к шоу в группе Сергея Рослякова, с которым сотрудничает Попова. В то же время тренер Елена Буянова сообщила, что больше не работает с Алёной, которая весной 2022 года перешла к ней из группы Этери Тутберидзе.

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