Алёна Косторная: надеюсь, мы с моим партнёром сможем быть конкурентоспособными

Чемпионка Европы 2020 года по фигурному катанию Алёна Косторная поделилась планами на будущее, отметив, что надеется выйти на соревнования со своим партнёром Георгием Куницей.
«Планы на будущее? Особо их нет: ничего нового — тренироваться. Начала пробовать себя в парном катании: надеюсь, мы с моим партнёром Георгием сможем быть конкурентоспособными и интересными — и выйдем на соревнования», – приводит слова Косторной «Москвич Mag».
Ранее стало известно, что чемпионка Европы — 2020 в женском одиночном катании Косторная после выступления в ледовых шоу в дуэте с Георгием Куницей решила перейти в парное катание. Косторная и Куница готовились к шоу в группе Сергея Рослякова, с которым сотрудничает Попова. В то же время тренер Елена Буянова сообщила, что больше не работает с Алёной, которая весной 2022 года перешла к ней из группы Этери Тутберидзе.
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