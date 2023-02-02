Источник: ученица Тутберидзе пропустит ЧР среди юниоров из-за серьёзной травмы ноги

14-летняя российская фигуристка Алиса Двоеглазова, которая считается одной из самых перспективных юниорок, тренирующихся под руководством Этери Тутберидзе, получила серьёзную травму колена, сообщает «РИА Новости Спорт» со ссылкой на источник, близкий к ситуации.

Из-за травмы участие спортсменки в первенстве России среди юниоров маловероятно. Соревнования пройдут в Перми с 14 по 18 февраля.

В сезоне-2022/2023 Двоеглазова выиграла этап Гран-при России среди юниоров в Самаре и заняла второе место на этапе в Сочи. Также она стала четвёртой на чемпионате страны по прыжкам. В предыдущем сезоне Алиса выиграла Спартакиаду учащихся России и завоевала бронзу финала Кубка страны среди юниоров, на первенстве России – 2022 она была четвёртой.