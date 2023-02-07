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Александр Энберт: слежу за новостями о Костомарове в СМИ. Желаю Роману крепкого здоровья

Александр Энберт: слежу за новостями о Костомарове в СМИ. Желаю Роману крепкого здоровья
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Призёр чемпионатов мира и Европы в парном катании Александр Энберт поддержал олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова.

По сообщению СМИ, накануне Костомарову, с 10 января находящемуся в больнице с тяжёлой пневмонией, ампутировали левую стопу из-за развивающейся гангрены.

«Я тоже слежу за новостями о Романе Костомарове в СМИ — много всего передаётся. Здесь только слова поддержки. Надеюсь, что Роман как можно быстрее пойдёт на поправку и всё будет хорошо и в порядке. Здесь просто желаю крепкого здоровья», — сказал Энберт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

После операции Костомаров находится в сознании, под капельницей, у него скачет температура. Врачи делают ему регулярные перевязки и берут анализы.

Костомарову ампутировали стопу. Всё о состоянии здоровья олимпийского чемпиона Костомарову ампутировали стопу. Всё о состоянии здоровья олимпийского чемпиона
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