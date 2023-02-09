Фигуристка Захарова: Туктамышева не убивается на тренировках, всё делает с удовольствием

14-летняя фигуристка София Захарова рассказала о чемпионке мира и Европы Елизавете Туктамышевой, вместе с которой тренируется в санкт-петербургской СШОР «Звёздный лёд». Захарова занимается в группе Татьяны Клениной.



«Я слежу за ней давно, болею за неё уже с года 2014-го, наверное. Она в таком дзене находится с фигурным катанием! Когда она катается, ты видишь, что человек в удовольствие всё делает. Хочется добиться такого же ощущения. Процесс тренировки – то же самое. Она не убивается на тренировках, но выполняет свою норму, всё делает в полную силу, но с удовольствием и с позитивом. У неё есть своя изюминка в катании, в прыжках. И, конечно, такая стабильность в спорте – это тоже пример», — сказала Захарова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.

Захарова отобралась в число 12 участниц финала Гран-при России по взрослым, где будет соперничать с Туктамышевой.



Полностью интервью с Софией Захаровой можно будет прочитать на «Чемпионате» завтра, 10 февраля, в 8:00 мск.