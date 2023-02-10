«Туктамышева — в дзене с фигурным катанием!» Интервью с яркой фигуристкой из Петербурга

В Петербурге не существует женского одиночного без Туктамышевой? Елизавета Нугуманова в тени, Софья Самодурова год назад завершила карьеру, Анастасия Губанова берёт медали за Грузию… Как бы не так! Сейчас сразу у нескольких тренеров в Северной столице подрастают перспективные одиночницы.

Одна из них – София Захарова, ученица Татьяны Клениной. Вы могли запомнить её по яркому зелёному платью и живым симпатичным программам «Кабаре» и «Мулен Руж». На юниорском уровне у фигуристки было не так много успехов, на первенстве в Саранске она финишировала 17-й.

А вот во взрослом сезоне многое начало получаться. Выступление рядом со звёздами нашей сборной вдохновило Захарову – на обоих этапах она стала пятой и смогла отобраться на взрослый чемпионат России и в финал Гран-при России.

В этом интервью «Чемпионату» Соня рассказала:

как она пришла в спорт по совету врача;

почему равняется на Елизавету Туктамышеву, Глеба Лутфуллина и Евгения Семененко;

зачем девушкам всё ещё необходимы ультра-си;

как можно на серьёзном уровне заниматься фигурным катанием, совмещая это с чемпионатами по танцам;

как она полюбила творчество Виктора Цоя.

«Сейчас идёт полным ходом работа над четверным лутцем»

– Ты рассказывала, что в фигурное катание тебе посоветовал пойти врач. Можешь немного поподробнее описать эту историю?

– В детстве я была часто болеющим ребенком, были проблемы с носом, с пазухами. Долгое время ходила на «кукушки». В какой-то момент мы снова пришли к врачу, и она посоветовала ходить каждую неделю по несколько раз на массовое катание и дышать сухим льдом. И так всё закрутилось-завертелось, сначала начала с инструктором заниматься, а потом уже в 3,5 года попала к профессиональному тренеру в СШОР.



– Сразу ли полюбилось фигурное катание?

– У нас не было каких-то глобальных целей. Поначалу, когда занималась с инструктором, было очень интересно. После каждого занятия показывала маме: «Смотри, как я научилась тормозить!» (Смеётся.)



– А в какой момент появилось серьёзное отношение к спорту?

– Совсем недавно это поняла – в прошлом году, когда начала ездить на более важные соревнования. Тогда уже действительно задумалась, морально себя подготовила ко всем этим трудностям – более крупные турниры, высокий уровень… Нужно было осознать, для чего катаюсь. Ответить самой себе на эти вопросы.



– В прошлом году ты ещё соревновалась по юниорам, а в сезоне-2022/2023 уже вышла на взрослый уровень, хотя могла продолжать юниорскую карьеру. Сложностей при переходе не возникло?

– Это всё было в новинку, очень классный опыт! Выходишь на лёд, вокруг тебя Елизавета Туктамышева, Саша Трусова – и хочется показать лучшую форму, лучший прокат. Потому что видишь, как работают эти девушки, и хочется быть на них похожей. Они всегда работают в полную силу. Конечно, хочется иметь какую-то свою изюминку, отличаться, но при этом в плане рабочего процесса стремиться к ним.

София Захарова (на переднем плане опирается на борт) Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

– У тебя достаточно запоминающиеся лёгкие программы в этом сезоне, которые поставлены примерно в одной тематике – «Кабаре» и «Мулен Руж». При постановке вы закладывали какую-то сквозную историю в них?

– Чего-то особенного в них мы не закладывали. В прошлом году в короткой тоже было «Кабаре», а произвольная была под «Ромео и Джульетту» – совершенно разные программы, истории… Мы поняли, что такую нежную музыку мне ещё пока рано брать. В этом году мы решили взять что-то более энергичное, весёлое, где есть более понятный мне образ. То, что мне проще передать зрителю, чтобы он подхватил эту весёлую волну и позитив.



– В основном музыку подбирают тренеры или ты тоже активно участвуешь в этом процессе?

– Мы начинаем уже во второй половине сезона что-то придумывать – так, издалека представлять. А уже после заключительного старта вливаемся в постановку программ. Чаще музыку предлагают тренеры, хореограф, но и я пытаюсь что-то найти, какой-то образ или тему, а от этого уже ищем композиции.

– А была какая-нибудь музыка, под которую всегда хотелось что-нибудь скатать? Может быть, что-то из «золотого фонда», к чему всегда душа лежала?

– Был такой период, когда очень хотелось программу под «Щелкунчика». Я была маленькая, по первому спортивному разряду с ней выступала. У меня была такая красивая розовая пачка, и сама программа очень нравилась.



– Ты тренируешься в «Звёздном льду» у Татьяны Клениной. Со скольки лет ты уже в этой группе?

– Я пришла к ней примерно в восемь-девять лет, она достаточно быстро взяла меня к себе в группу. Как только к ней перешла, увидела совершенно другой тренировочный процесс. Я была в шоке – ничего себе, тут так работают! Наверное, мне тоже так нужно (смеётся). Раскатка другая, совершенно другой подход. И я как-то почувствовала, что это моё, сработались. Были какие-то моменты ступора с моей стороны, но в основном рабочий процесс проходит весело и доброжелательно.

София Захарова Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

– Никогда не возникало мысли, чтобы что-то поменять, найти другую группу или вообще закончить?

– Сменить наставника – даже мыслей таких не было. А о том, чтобы закончить с фигурным катанием… Ну так, вдалеке было что-то, переходный возраст дурацкий, когда начинают лезть в голову мысли: «Зачем мне это всё? Мне так тяжело, хочется лежать на диване и ничего не делать, а надо стараться». Но ты получаешь заряд энергии от тренеров, видишь их горящие от работы глаза, видишь, как они хотят передать свой опыт тебе и другим спортсменам… И быстро как-то эти мысли улетели из моей головы, слава богу, больше не приходили.



– Достаточно ли тебе конкуренции в группе? Подстегивает ли это на тренировках или даже не обращаете внимание на других?

– Да, особо не обращаем внимания. Обычно каждый в своей работе, следит за своими ошибками и имеет свои задания.



– Раньше ты отмечала, что пробуешь ультра-си, но докрученный прыжок пока не выезжала. Как сейчас с этим обстоят дела? Что пробовала, если не секрет?

– Сейчас идёт полным ходом работа над четверным лутцем. И на удочке ещё подрабатываем тройной аксель. Потихонечку, чтобы не получить травму. К таким прыжкам нужно более тщательно готовиться, разминаться. Аккуратно подходим к этим элементам, но всё равно работаем над ними.

– А лутц взяли в работу потому, что самый дорогой четверной, или потому, что самый удобный?

– Наверное, потому, что самый удобный.

«Когда катается Туктамышева, видишь, что человек в удовольствие всё делает»

– Реально ли сейчас конкурировать в российской женской одиночке без ультра-си? После олимпийского сезона количество четверных у девочек уменьшилось…

– Конкурировать без ультра-си можно, но при этом должно быть идеальное катание, чтобы не к чему было придраться в программе. Все тройные, все 3-3 должны быть сделаны на самые высокие GOE. И вращения, конечно, на максимальный плюс. С ультра-си ты повышаешь свою конкурентоспособность.



– Над прыжками и техникой пока больше нравится работать, чем над второй оценкой?

– Вторую оценку отрабатываю в процессе накатывания программ, но в основном сейчас перед стартами удар идёт на техническую составляющую.



– Ориентир в фигурном катании для тебя – Лиза Туктамышева. В чём конкретно она является для тебя примером?

– Я слежу за ней давно, болею за неё уже года с 2014-го, наверное. Она в таком дзене находится с фигурным катанием! Когда она катается, ты видишь, что человек в удовольствие всё делает. Хочется добиться такого же ощущения. Процесс тренировки – то же самое. Она не убивается на тренировках, однако выполняет свою норму, всё делает в полную силу, но с удовольствием и с позитивом. У неё есть своя изюминка в катании, в прыжках. И, конечно, такая стабильность в спорте – это тоже пример.



– Хотелось бы тебе кататься так же долго, как Лиза?

– Не задумывалась. Не знаю, как будут складываться обстоятельства. Пока катаюсь, надеюсь, что кататься буду долго (улыбается).

– Пересекаетесь ли вы как-то с группой Алексея Николаевича Мишина? Возможно, бывало такое, что Лиза могла подбодрить, дать какой-то совет?

– Мы пересекаемся, у них тренировки стоят сразу же после наших, так что видимся. Но так как Лиза всё-таки постарше, то ей не особо интересно общаться с моими ровесниками, у неё другой круг общения. Поэтому советов она мне не давала.



– Среди любимых одиночников ты также называла ребят из группы Мишина – Глеба Лутфуллина, Женю Семененко. Какие их качества тебя привлекают?

– Глеб вытягивает каждый прыжок, так борется за элементы, что это достойно уважения. Из какого бы ни было положения он вытянет прыжок, будет приземляться параллельно льду – и всё равно сделает выезд с него. А Женя, на самом деле, боец. Мне кажется, очень тяжело совмещать учёбу в медицинском институте и спорт, причём не просто спорт, а соревнования на таком высоком уровне. Продолжать так кататься после олимпийского сезона, когда все немножечко расслабляются в это время… Он продолжает держать форму и бороться до последнего.

«Каталась и думала: «Главное – ехать в правильном направлении и не въехать в борт»

– С этого сезона у тебя выросло количество болельщиков, появилось внимание массового зрителя благодаря Гран-при. Эти изменения как-то влияют на работу на катке? На выступления?

– На тренировки это, наверное, влияет. Хочется себя хорошо подготовить к соревнованию, чтобы уже во время выступления отдать всю себя, чтобы болельщикам понравилось, чтобы мне понравилось. Чтобы все получили удовольствие и зарядились позитивом. Мне безумно приятно, что для меня готовят подарки. На чемпионате Санкт-Петербурга девчонки из официальной фан-группы подарили две книги Агаты Кристи. Это очень приятно, не ожидала такого. На Новый год им тоже отправила всем подарочки, они были рады, я была рада, всё взаимно (улыбается).

– С количеством внимания справляешься?

– Пока справляюсь. На чемпионате Санкт-Петербурга не очень получилась произвольная программа, но всё равно была такая поддержка, что руки вниз не опустились.



– Чемпионат Петербурга вообще удивил количеством зрителей, хотя имеет статус городских соревнований. Как тебе турнир?

– Было непривычно видеть в родной академии такое количество человек, полные трибуны – это необычно. Ещё был эксперимент с выключением света, цветными фонарями на представлении участников и на гала. Очень круто, что чемпионату города стали придавать такое огромное значение.

– Удобно было кататься в темноте? На показательных у тебя была короткая программа, задача не самая простая.

– На самом деле, было не очень удобно. Тем более для меня это было в первый раз – как-то неожиданно, некомфортно… Свет в глаза бил, ничего не видно, выходили без ледовой разминки, вообще была в шоке (смеётся). Подумала: «Ну, ладно, поехали». Причём я не ожидала, что выключат свет совсем. Предполагала, что это может быть, но, когда ждала своего выхода, свет был ещё включён. Я была первая по списку, когда меня вызвали, и выезжала на лёд, свет был потусклее, чем обычно, но ещё горел. А как только началась музыка, его выключили окончательно, и софиты начали бить в глаза. Тогда я каталась и думала: «Главное – ехать в правильном направлении и не въехать в борт» (смеётся).



– Для первого раза получилось отлично!

– Спасибо.



– А есть желание попробовать себя в каких-то необычных показательных номерах или в шоу?

– Насчёт шоу пока что не задумывалась, тренировочный процесс забирает много сил, и нет возможности его приостановить. Сейчас вообще идёт подготовка к финалу Гран-при России полным ходом, поэтому сложный вопрос. Но насчёт показательных выступлений после чемпионата города мы уже начали задумываться.



– Как отнеслась к переносу Гран-при в Питер?

– Очень обрадовалась, потому что не придётся никуда лететь. Можно встретиться со своими собаками (улыбается). Тем более всё пройдёт на той арене, где я провожу бóльшую часть своего времени. Конечно, приятно.



– Раньше соревновалась на главной арене «Юбилейного»?

– Каталась, но очень давно, это были турниры по третьему юношескому, первому юношескому. Во взрослом возрасте ещё не выступала.

София Захарова Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

– Отвечая на вопросы болельщиков про выступление в финале Гран-при, ты часто упоминала слово «возможно», хотя отобралась в топ-12 и по регламенту попадаешь на турнир.

– Сомнения до сих пор, конечно, остаются, потому что ещё целый месяц впереди. Но пока что я есть в списках, поэтому готовлюсь.



– Когда узнала о попадании в число участников ФГПР, какие эмоции были?

– Я очень обрадовалась, но при этом появилось чувство волнения. Это такая ответственность – и чемпионат России, и финал Гран-при, хочется подойти на пике формы к этим соревнованиям.

«Дома висят плакаты с Виктором Цоем»

– В интервью Максиму Транькову ты отмечала, что если бы не фигурное катание, то выбрала бы хип-хоп. Ты занимаешься танцами параллельно со спортом или просто душа лежит к этому стилю?

– Я занимаюсь в студии рядом с домом, это удобно. Пошла туда просто потому, что очень нравится этот стиль, хотелось себя попробовать развивать в этом. И для фигурного катания это тоже плюс, потому что больше работы с корпусом, лучше буду знать своё тело – в какие стороны оно ещё может гнуться, помимо тех, в которые я умею (смеётся). В прошлом году попала в конкурсную группу, сейчас будем готовить номер. У моей команды уже был чемпионат, но он состоялся 23 декабря, это наложилось на чемпионат России в Красноярске, поэтому к тому турниру я не учила номер. Буду готовиться уже ко второму чемпионату, он будет 26 мая.

– Фигурное катание на профи-уровне, ещё и танцы в соревновательном формате – серьёзная нагрузка. Нет дополнительной усталости из-за этого?

– Есть, но, когда дело приносит удовольствие и тебе нравится, эта нагрузка и усталость идёт только в плюс.



– Думала ли ты когда-нибудь, что можно перенести хип-хоп на лёд и сделать программу в этом стиле?

– У нас проскакивала идея с Татьяной Владимировной сделать показательный номер в стиле хип-хоп. Пока отложили, но, может быть, вернёмся (улыбается).



– И последнее. По твоим социальным сетям заметно, что тебе нравится творчество Виктора Цоя. Достаточно необычный выбор для фигуристки твоего возраста. Как он случился?

– Как пришла к этому выбору, не знаю, просто была наслышана от дедушки, от мамы о нём. Потом начала углубляться в эту тему, решила послушать эту музыку – и настолько прониклась его песнями, что стала ярой фанаткой (улыбается). Даже висят плакаты на колонне дома с Виктором Цоем. Любимая песня – «Муравейник».