«Главное — не въехать в борт». Фигуристка Захарова о дебюте на показательных выступлениях

14-летняя фигуристка София Захарова рассказала о дебюте в показательных выступлениях, которые прошли после чемпионата Санкт-Петербурга.
Захарова заняла четвёртое место и впервые вышла на лёд не при полном свете, а практически в темноте. Исполняла София свою весьма сложную короткую программу.
«На самом деле, было не очень удобно. Тем более для меня это было в первый раз – как-то неожиданно, некомфортно… Свет в глаза бил, ничего не видно, выходили без ледовой разминки, я вообще была в шоке (смеётся). Подумала: «Ну, ладно, поехали». Причём я не ожидала, что выключат свет совсем. Предполагала, что это может быть, но, когда я ждала своего выхода, свет был ещё включён. Я была первая по списку, когда меня вызвали, и я выезжала на лёд, свет был потусклее, чем обычно, но ещё горел. А как только началась музыка, его выключили окончательно, и софиты начали бить в глаза. Тогда я каталась и думала: «Главное – ехать в правильном направлении и не въехать в борт (смеётся)», — сказала Захарова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.
Полностью интервью с Софией Захаровой можно прочитать на «Чемпионате».
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