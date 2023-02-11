Олимпийскому чемпиону по фигурному катанию Роману Костомарову планируют частично ампутировать три пальца на руке. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей.

«Костомарову планируют частично ампутировать три пальца, которые наиболее подвержены некрозу. На остальных некроз пока можно зачистить, удалив мёртвые ткани (не все десять). Удаление мёртвых тканей у хирургов не считается ампутацией. Но это пока — в процессе может измениться, к сожалению, не в лучшую сторону», — сообщил источник агентства.

10 января Костомаров был госпитализирован с тяжёлой пневмонией. Долгое время фигурист был вынужден находиться в реанимации на аппаратах ЭКМО и ИВЛ, что привело к нарушению периферического кровообращения. Роману была проведена операция по ампутации левой стопы, чтобы избежать дальнейшего развития процесса отмирания клеток. Позже стало известно, что Костомаров согласился на ампутацию пальцев рук, если врачи не смогут восстановить кровоснабжение.