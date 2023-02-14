Мать Костомарова опровергла информацию об ампутации кистей у фигуриста

Мать олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова опровергла информацию об ампутации кистей у фигуриста.
Костомаров был госпитализирован 10 января с тяжёлой пневмонией. После продолжительного нахождения на аппаратах ЭКМО и ИВЛ у фигуриста нарушилось периферическое кровообращение, что привело к некрозу, из-за чего спортсмену ампутировали стопы. Накануне в СМИ появилась информация об ампутации у спортсмена кистей, но позже другой источник сообщил, что речь идёт только о нескольких пальцах рук.
«И вообще, половина того, что сейчас пишут, — неправда. Мы не будем пока давать никакой новой информации. Всему своё время», — приводит слова матери Костомарова Лайф.
Мать Костомарова подчеркнула, что семья не готова делиться актуальными сведениями о состоянии здоровья Романа.
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