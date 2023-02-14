Тарасова — об олимпийской программе Загитовой: полное единство фигуристки с музыкой

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова назвала две программы последних лет, которые понравились ей с точки зрения музыкального сопровождения.
«Понравилась программа Алины Загитовой на музыку из балета «Дон Кихот». Её удалось сделать наиболее близкой к прыжкам и другим элементам. Все смысловые акценты музыки чудесно совпали с движениями, и получилось то, чего редко удаётся достичь: полное единство фигуристки с музыкой.
На последних Олимпийских играх очень понравилась программа Нэйтана Чена на музыку песен Элтона Джона. Там было всё очень грамотно и расчётливо сделано, в том числе с музыкой. Нэйтан смог и прыгнуть все четверные, и показать себя в лучшем виде как блестящий танцор. Могу предвидеть, что теперь появится много разных программ с песнями Элтона Джона. Раньше их обходили стороной.
К сожалению, сейчас есть большая тенденция брать музыку, которая «не мешает». То есть не требует определённой хореографии, без сюжета и совпадения музыкальных фраз или акцентов с элементами программы. Музыка звучит отдельно и катание отдельно. Это неинтересно. Здесь мы теряем нашу дорогую аудиторию. Поэтому хотелось бы большего внимания судей к таким программам», — приводит слова Тарасовой «Матч ТВ».
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