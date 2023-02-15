«Сделала то, что от меня никто не ждал». Алина Загитова — о вокальном дебюте в шоу

Олимпийская чемпионка Алина Загитова высказалась о вокальном дебюте, состоявшемся накануне в ледовом шоу «Влюблённые в фигурное катание».

«Я сделала то, что от меня никто не ждал. Даже я сама, мне кажется. Я пела и думала — а это я? А рядом пела Zivert. И почему-то со мной? Или мне кажется? На сцене!!!



Мне так много раз в жизни разные люди говорят, что мне делать, что хотеть, что мне лучше. Что нужно, а что — вот совсем ни в коем случае. Сегодня всем этим людям, конечно, стало немножечко хуже.



Я человек дисциплинированный, послушный, осторожный. На льду мне легко… Ну, может, не так уж легко, но естественно, как дышать. А вот танцевать, петь, вести блог… Я так много попробовала за последний год. И каждый раз мне говорили этого не делать, или что это не моё. Или: ужас-ужас и кошмар.



Но я знаю и чувствую, как мне проявляться. Ищу и исследую свои новые эмоции, желания. То станцевать танец под дождём, то принять вызов спеть с настоящей талантливой певицей. Не страшно идти за тем, что нравится. Не страшно ошибаться. Не страшно иногда даже выглядеть смешной.



Не бойтесь проявлять себя. Ведь если слушать окружающих, то вы никогда не научитесь слышать самого главного человека в своей жизни — себя!» — написала Загитова в своём телеграм-канале.