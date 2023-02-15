«Прекрасно, когда человек хочет петь». Валерий Меладзе — о вокальном дебюте Загитовой

Заслуженный артист РФ Валерий Меладзе оценил вокальный дебют олимпийской чемпионки в женском одиночном катании Алины Загитовой.

«По-моему, это прекрасно, когда человек хочет петь. Если Алина действительно пойдёт в музыкальную индустрию, это будет интересно зрителям. Но ей придётся много работать над подбором песен и развивать навыки, чтобы её музыкальная карьера была не ниже спортивной. А в шоу-бизнесе появится ещё один красивый человек. Я всегда рад новым лицам. Будем ждать от Алины хитов», — приводит слова Меладзе Sport24.

На фестивале «Влюблённые в фигурное катание» Загитова выступила с новым показательным номером «Молчи и обнимай меня крепче», а также вместе с певицей Zivert исполнила песню.