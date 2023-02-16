Оксана Домнина опровергла информацию о том, что к Костомарову в больницу не пускают маму

Чемпионка мира 2009 года в танцах на льду Оксана Домнина опровергла информацию о том, что к её мужу Роману Костомарову в больницу не пускают маму.

Валентина Костомарова, мать Романа, рассказывала, что узнаёт информацию о состоянии сына и признавалась, что не навещала сына.

«Ещё я прочитала какие-то домыслы о том, что в больницу не пускают маму Романа, это наглая ложь. Мама очень переживает, ей крайне тяжело видеть Рому в таком состоянии, поэтому мы вместе с ней и братом Ромы решили, что пока ей в больницу лучше не приезжать. Но этого точно никто не запрещает.

Знаете, когда мы оказались в «Коммунарке», Денис Проценко (главный врач клиники «Коммунарка». — Прим. «Чемпионата») сказал мне: «Я, конечно, знал, что ваш муж хороший фигурист. Но я не знал, что он такой хороший человек! Так много людей беспокоятся о нём». И это правда! Очень хочется сказать всем спасибо большое. И давайте молиться дальше о том, чтобы Роман как можно скорее выздоровел, принял всю ситуацию и жил полноценной жизнью дальше», — приводят слова Оксаны Домниной «Аргументы и факты».