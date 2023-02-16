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Фигурист Федотов: стараюсь быть похожим на Месси. Мне нравится его упорство

Фигурист Федотов: стараюсь быть похожим на Месси. Мне нравится его упорство
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Победитель первенства России по фигурному катанию среди юношей Арсений Федотов и призёры соревнования Лев Лазарев и Григорий Фёдоров рассказали о своих кумирах.

«Мой кумир — Адам Сяо Хим Фа, он в этом сезоне выиграл чемпионат Европы. И ещё Лионель Месси. Мне нравится его характер, его упорство. Из футболистов стараюсь быть похожим на Месси», — передаёт слова Федотова корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

«Мой кумир — Илья Малинин, он прыгает всё, что можно. Надеюсь, когда я вырасту, я смогу так же. Не в фигурном катании, думаю, нет кумиров», — отметил Лазарев.

«В фигурном катании меня вдохновляет Нэйтан Чен, а в жизни мой кумир — моя мама. Я восхищаюсь моей мамой — она успевает делать всё одновременно. Мне кажется, она вообще не отдыхает», — рассказал Федотов.

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