Фигурист Федотов: стараюсь быть похожим на Месси. Мне нравится его упорство

Победитель первенства России по фигурному катанию среди юношей Арсений Федотов и призёры соревнования Лев Лазарев и Григорий Фёдоров рассказали о своих кумирах.

«Мой кумир — Адам Сяо Хим Фа, он в этом сезоне выиграл чемпионат Европы. И ещё Лионель Месси. Мне нравится его характер, его упорство. Из футболистов стараюсь быть похожим на Месси», — передаёт слова Федотова корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.



«Мой кумир — Илья Малинин, он прыгает всё, что можно. Надеюсь, когда я вырасту, я смогу так же. Не в фигурном катании, думаю, нет кумиров», — отметил Лазарев.



«В фигурном катании меня вдохновляет Нэйтан Чен, а в жизни мой кумир — моя мама. Я восхищаюсь моей мамой — она успевает делать всё одновременно. Мне кажется, она вообще не отдыхает», — рассказал Федотов.