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Федерации крупных стран Европы интересуются воспитанницами Плющенко

Федерации крупных стран Европы интересуются воспитанницами Плющенко
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Фигуристки Вероника Жилина и Софья Титова могут сменить спортивное гражданство, сообщает «РИА Новости Спорт».

По информации источника, национальные федерации крупных стран Европы интересуются спортсменками, которые тренируются под руководством двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко. Отмечается, что сам Плющенко не принимал предложений о переходе своих подопечных.

Напомним, ранее Плющенко раскритиковал работу судей на первенстве России по фигурному катанию среди юниоров и обвинил их в несправедливости. Также тренер пригрозил переходом своих воспитанников, которых «засуживают», в другие страны. Напомним, на юниорском турнире Жилина и Титова заняли второе и четвёртое места соответственно.

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