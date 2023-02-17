Анна Щербакова показала селфи с золотой медалью ОИ-2022, сделанное в Пекине

Российская фигуристка Анна Щербакова опубликовала в соцсетях пост, посвящённый годовщине победы на Олимпийских играх – 2022.

Фото: Личный архив Анны Щербаковой

Щербакова показала селфи после награждения золотой медалью, подписав под фото: «One year».

Фото: Личный архив Анны Щербаковой

Главной фавориткой Игр была Камила Валиева, но после командного турнира стало известно о положительной допинг-пробе фигуристки, сданной на чемпионате России. Камиле пришлось лично доказывать перед выездной панелью CAS своё право выступить в личных соревнованиях. После такого давления её хватило только на короткую программу, которую Камила выиграла. Щербакова стала второй, опередив Трусову почти на шесть баллов. Отыграть этот отрыв Александре не помогли даже пять четверных прыжков и лучший результат в произвольной программе.