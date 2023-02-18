Липницкая поддержала Плющенко, раскритиковавшего судейство на ЧР среди юниоров

Олимпийская чемпионка в команде, чемпионка Европы, серебряный призёр чемпионата мира в женском одиночном катании Юлия Липницкая поддержала Евгения Плющенко, раскритиковавшего судейство на первенстве России среди юниоров, которое проходило в Перми.
Липницкая работает в академии «Ангелы Плющенко» тренером младшей группы. По мнению Плющенко, судьи поставили несправедливо низкие оценки за произвольную программу его ученицам Софье Титовой и Веронике Жилиной.
«Каждый день вижу гигантскую работу в «Ангелах Плющенко», которая даёт абсолютно реальные результаты. Без справедливого судейства вся эта работа тренеров, детей, их родителей не имеет никакого смысла. Нужны перемены. Поддерживаю Евгения Викторовича целиком и полностью», — написала Липницкая в соцсетях.
- 18 февраля 2023
-
18:32
-
17:50
-
14:22
-
14:14
-
12:40
-
12:28
-
12:04
-
10:40
-
10:15
-
09:50
-
08:15
-
01:07
-
00:43
- 17 февраля 2023
-
23:10
-
23:00
-
22:01
-
21:11
-
21:00
-
19:54
-
19:40
-
19:22
-
19:11
-
18:26
-
17:58
-
17:37
-
16:52
-
16:43
-
15:25
-
15:14
-
15:01
-
13:35
-
13:17
-
13:14
-
13:13
-
12:47