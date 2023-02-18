Липницкая поддержала Плющенко, раскритиковавшего судейство на ЧР среди юниоров

Олимпийская чемпионка в команде, чемпионка Европы, серебряный призёр чемпионата мира в женском одиночном катании Юлия Липницкая поддержала Евгения Плющенко, раскритиковавшего судейство на первенстве России среди юниоров, которое проходило в Перми.

Липницкая работает в академии «Ангелы Плющенко» тренером младшей группы. По мнению Плющенко, судьи поставили несправедливо низкие оценки за произвольную программу его ученицам Софье Титовой и Веронике Жилиной.

«Каждый день вижу гигантскую работу в «Ангелах Плющенко», которая даёт абсолютно реальные результаты. Без справедливого судейства вся эта работа тренеров, детей, их родителей не имеет никакого смысла. Нужны перемены. Поддерживаю Евгения Викторовича целиком и полностью», — написала Липницкая в соцсетях.