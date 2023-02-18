Железняков — о турнире шоу-программ: в качестве хореографа с удовольствием поработаю

Хореограф Алексей Железняков, работающий с группой Этери Тутберидзе, рассказал, в каком качестве смог бы принять участие в турнире шоу-программ по фигурному катанию, который пройдёт в Москве 18 марта.

Участники представят показательные номера продолжительностью от 2,5 до 3 минут, созданные специально для этих соревнований. Победитель получит 5 млн рублей, призовые за второе – 3 млн рублей, за третье – 1 млн рублей.

«Если меня пригласят в качестве хореографа, я с удовольствием поработаю, внесу креативную нотку, попробую сделать что-то интересное, новое. Потому что зачастую ты наблюдаешь одно и то же на шоу, и всегда хочется чего-то добавить.

Как хореограф я вижу, что можно изменить, что можно привнести в шоу, чтобы оно стало действительно шоу. Если меня пригласят и это не будет пересекаться с моим рабочим графиком, то я приму участие», – сказал Железняков Metaratings.