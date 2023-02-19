«Молодец, что не молчишь!» Плющенко – о том, что Липницкая поддержала его критику судей

Двукратный олимпийский чемпион, а ныне тренер по фигурному катанию Евгений Плющенко отреагировал на слова поддержки со стороны олимпийской чемпионки 2014 года в команде Юлии Липницкой.

Ранее Плющенко раскритиковал судейство на юниорском первенстве России в Перми. «Без справедливого судейства вся эта работа тренеров, детей, их родителей не имеет никакого смысла. Нужны перемены. Поддерживаю Евгения Викторовича целиком и полностью», — позднее высказалась Липницкая. Юлия работает в академии «Ангелы Плющенко» тренером младшей группы.

«Юля Липницкая тренирует в нашей школе третий год! Мы с ней постоянно сталкиваемся с этой проблемой! Молодец, что не молчишь!» — написал Плющенко в своих социальных сетях.