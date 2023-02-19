Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«Молодец, что не молчишь!» Плющенко – о том, что Липницкая поддержала его критику судей

«Молодец, что не молчишь!» Плющенко – о том, что Липницкая поддержала его критику судей
Комментарии

Двукратный олимпийский чемпион, а ныне тренер по фигурному катанию Евгений Плющенко отреагировал на слова поддержки со стороны олимпийской чемпионки 2014 года в команде Юлии Липницкой.

Ранее Плющенко раскритиковал судейство на юниорском первенстве России в Перми. «Без справедливого судейства вся эта работа тренеров, детей, их родителей не имеет никакого смысла. Нужны перемены. Поддерживаю Евгения Викторовича целиком и полностью», — позднее высказалась Липницкая. Юлия работает в академии «Ангелы Плющенко» тренером младшей группы.

«Юля Липницкая тренирует в нашей школе третий год! Мы с ней постоянно сталкиваемся с этой проблемой! Молодец, что не молчишь!» — написал Плющенко в своих социальных сетях.

Юниорку Плющенко правда засудили? Разбираем выступление Титовой на первенстве России Юниорку Плющенко правда засудили? Разбираем выступление Титовой на первенстве России
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023