Медведева рассказала, как брала интервью у футболиста «Динамо» Скопинцева

Двукратная чемпионка мира и Европы в женском одиночном катании, российская фигуристка Евгения Медведева рассказала о своём опыте интервьюирования футболиста «Динамо» Дмитрия Скопинцева.
«То, что спортсмены непростые собеседники — это неправда на самом деле, стереотип. Можно сколько угодно слушать о том, что со спортсменами сложно, но не знаю. С теми же футболистами ФК «Динамо»… Мы недавно записывали интервью с Димой Скопинцевым и ещё одним игроком, пока не могу раскрывать имя — люди сидят, разговаривают, начитанные, с огромным словарным запасом, со своими шутками, со своей индивидуальностью. Есть, конечно, исключения, когда людям трудно даются интервью. Но, мне кажется, любого человека на улице спроси, и ему будет трудно говорить на интервью, потому что, во-первых, он не готов, а во-вторых, может, душа не лежит к этому. Поэтому это стереотип, конечно», — сказала Медведева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.
Читайте полное интервью с Евгенией Медведевой в ближайшее время на «Чемпионате».
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