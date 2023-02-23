Алина Загитова — о дебюте в качестве диджея: пробовать новое — мой девиз по жизни!

Олимпийская чемпионка Алина Загитова в своих социальных сетях высказалась о дебюте в качестве диджея в рамках предматчевой программы встречи 1/4 финала Кубка России между «Локомотивом» и «Спартаком». Победу со счётом 1:0 одержали красно-белые.
Вместе с Загитовой за музыкальную составляющую разогрева перед матчем отвечал музыкант из Казахстана Imanbek, который является обладателем престижной международной премии «Грэмми-2021».
Загитова – обладательница всех возможных титулов. Она выигрывала Олимпийские игры, чемпионаты мира, Европы и России, а также финал Гран-при. В декабре 2019 года Алина объявила о приостановке карьеры. Загитова учится на факультете журналистики, работает на телевидении в качестве ведущей и корреспондента, участвует в различных ледовых шоу.
- 23 февраля 2023
-
00:07
- 22 февраля 2023
-
19:33
-
18:38
-
16:40
-
16:28
-
14:16
-
13:13
-
10:36
-
09:05
-
08:50
-
08:10
-
07:50
- 21 февраля 2023
-
23:19
-
23:00
-
22:48
-
22:48
-
22:18
-
22:00
-
21:35
-
21:00
-
20:00
-
19:03
-
18:46
-
18:45
-
18:31
-
17:52
-
17:20
-
16:35
-
13:54
-
12:21
-
12:12
-
11:56
-
09:05
-
08:40
-
08:10