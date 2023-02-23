Алина Загитова — о дебюте в качестве диджея: пробовать новое — мой девиз по жизни!

Олимпийская чемпионка Алина Загитова в своих социальных сетях высказалась о дебюте в качестве диджея в рамках предматчевой программы встречи 1/4 финала Кубка России между «Локомотивом» и «Спартаком». Победу со счётом 1:0 одержали красно-белые.

Вместе с Загитовой за музыкальную составляющую разогрева перед матчем отвечал музыкант из Казахстана Imanbek, который является обладателем престижной международной премии «Грэмми-2021».

Загитова – обладательница всех возможных титулов. Она выигрывала Олимпийские игры, чемпионаты мира, Европы и России, а также финал Гран-при. В декабре 2019 года Алина объявила о приостановке карьеры. Загитова учится на факультете журналистики, работает на телевидении в качестве ведущей и корреспондента, участвует в различных ледовых шоу.