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Фигурист Пётр Гуменник сыграл «Малагенью» в составе фортепианного дуэта. Видео

Фигурист Пётр Гуменник сыграл «Малагенью» в составе фортепианного дуэта. Видео
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Серебряный призёр чемпионата России по фигурному катанию Пётр Гуменник стал участником концерта музыкально-хоровой студии «Галактика» в Санкт-Петербургской филармонии. Фигурист выступил в составе фортепианного дуэта с Дарьей Шелаевой. Музыканты сыграли «Малагенью». Семь лет назад они вместе занимались в студии. Перед концертом Пётр в течение трёх недель вспоминал, как играть произведение, и репетировал.

На чемпионате России – 2023 по фигурному катанию, который проходил в Красноярске, по сумме выступлений в двух программах Евгений Семененко и Пётр Гуменник набрали равное количество баллов (по 295,07). Золотую медаль получил Семененко, который показал лучший результат в произвольной программе. Борьбу за третье место выиграл Александр Самарин. 4-5 марта в Санкт-Петербурге пройдёт финал Гран-при России по фигурному катанию, где фигуристы встретятся вновь.

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