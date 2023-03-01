Елена Радионова: соскучилась по этой атмосфере, рада, что снова выступлю перед публикой

Бронзовый призёр чемпионата мира 2015 года по фигурному катанию, хореограф Елена Радионова высказалась об участии в турнире шоу-программ, который пройдёт 18 марта в Москве на арене «Мегаспорт».

«Для нас, ребят, которые уже закончили профессиональную карьеру и не участвуют в шоу, такой турнир является хорошей возможностью вновь почувствовать ту атмосферу, которая была на соревнованиях или на показательных выступлениях. Конечно, я очень соскучилась по этой атмосфере и очень рада, что снова выступлю перед публикой.

Идея для номера уже есть. Я буду ставить его сама, так что сейчас буду активно работать над ним, чтобы сделать все классно», — приводит слова Радионовой «РИА Новости Спорт».

В соревнованиях выступят 24 участника: по 8 одиночников, одиночниц и пар.