Вероника Жилина выиграла финал Гран-при России среди юниоров

Российская фигуристка Вероника Жилина, тренирующаяся в академии «Ангелы Плющенко», одержала победу в финале Гран-при России среди юниоров.

В сумме за короткую и произвольную программы Жилина показала результат 222,45 балла.

Второе место заняла Дарья Садкова. Бронза досталась Марии Гордеевой.

Гран-при России. Финал. Юниоры. Девушки. Санкт-Петербург

Вероника Жилина – 222,45 Дарья Садкова – 206,09 Мария Гордеева – 204,08 Софья Титова – 200,99 Виктория Морозова – 199,55 Алиса Юрова – 199,45 Елизавета Куликова – 197,61 Любовь Рубцова – 195,91 Агата Петрова – 192,23 Елизавета Лабутина – 192,04 Лидия Плескачёва – 191,68 Надежда Понтелеенко – 184,30