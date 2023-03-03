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Вероника Жилина выиграла финал Гран-при России среди юниоров

Вероника Жилина выиграла финал Гран-при России среди юниоров
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Российская фигуристка Вероника Жилина, тренирующаяся в академии «Ангелы Плющенко», одержала победу в финале Гран-при России среди юниоров.

В сумме за короткую и произвольную программы Жилина показала результат 222,45 балла.

Второе место заняла Дарья Садкова. Бронза досталась Марии Гордеевой.

Гран-при России. Финал. Юниоры. Девушки. Санкт-Петербург

  1. Вероника Жилина – 222,45
  2. Дарья Садкова – 206,09
  3. Мария Гордеева – 204,08
  4. Софья Титова – 200,99
  5. Виктория Морозова – 199,55
  6. Алиса Юрова – 199,45
  7. Елизавета Куликова – 197,61
  8. Любовь Рубцова – 195,91
  9. Агата Петрова – 192,23
  10. Елизавета Лабутина – 192,04
  11. Лидия Плескачёва – 191,68
  12. Надежда Понтелеенко – 184,30
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