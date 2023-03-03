Вероника Жилина выиграла финал Гран-при России среди юниоров
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Российская фигуристка Вероника Жилина, тренирующаяся в академии «Ангелы Плющенко», одержала победу в финале Гран-при России среди юниоров.
В сумме за короткую и произвольную программы Жилина показала результат 222,45 балла.
Второе место заняла Дарья Садкова. Бронза досталась Марии Гордеевой.
Гран-при России. Финал. Юниоры. Девушки. Санкт-Петербург
- Вероника Жилина – 222,45
- Дарья Садкова – 206,09
- Мария Гордеева – 204,08
- Софья Титова – 200,99
- Виктория Морозова – 199,55
- Алиса Юрова – 199,45
- Елизавета Куликова – 197,61
- Любовь Рубцова – 195,91
- Агата Петрова – 192,23
- Елизавета Лабутина – 192,04
- Лидия Плескачёва – 191,68
- Надежда Понтелеенко – 184,30
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