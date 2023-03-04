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Гран-при России. Финал: Мужчины, короткая программа
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18:05 Мск
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«И что? Почему бы и нет?» Камила Валиева – на вопрос, зачем пошла на триксель в финале ГП

«И что? Почему бы и нет?» Камила Валиева – на вопрос, зачем пошла на триксель в финале ГП
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Российская фигуристка Камила Валиева прокомментировала неудачное исполнение тройного акселя в короткой программе на финале Гран-при России, который проходит в Санкт-Петербурге.

«Тройной аксель? И что? Почему бы и нет? Если бы я так от всех прыжков отказывалась, не прыгала бы прыжки, которые бы не получались, это было бы странно.

Я бы и от тулупа бы отказалась, и от тройного лутца. На финал Гран-при — была цель попробовать этот прыжок. По моим ощущениям я его докрутила, но вылетела из круга. Это не Олимпийские игры, хотя и там я пошла на максимальный контент, хорошая тренировка», — передаёт слова Валиевой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

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