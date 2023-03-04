Туктамышева: Мишин сказал, это был лучший аксель в моей жизни? Что сказать, хороший

Чемпионка мира и Европы 2015 года, серебряный призёр чемпионата мира – 2021 в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева прокомментировала прокат короткой программы в финале Гран-при России, который проходит в Санкт-Петербурге. Туктамышева набрала 81,09 балла и идёт на втором месте перед ПП.

«Удалось получить удовольствие, такое наслаждение от проката, публика потрясающая. Думала, будет тяжелее — ответственно и жарко на льду, думала, это может повлиять. Но такая энергетика от зала была, что получила сплошной кайф.

Мишин сказал, что был лучший аксель в жизни? Аксель получился очень хорошим, мне понравился, обычно придираюсь. Примерно такой же аксель получился в Москве на Гран-при 2020 года, тогда у меня был «Спартак», в том прокате мне аксель понравился. Что сказать, хороший получился аксель (улыбается).

Удалось ли привыкнуть к размерам льда? На этой арене редко нам удаётся покататься, потому что есть своя тренировочная арена. В длину она стандартного размера, просто чуть уже по ширине. Не ощутила сильного дискомфорта, нужно было дорожку скорректировать, сегодняшней тренировки мне было достаточно, чтобы я поняла, куда стоит ехать.

Хотелось ли бы, чтобы «Зенит» пригласил для символического удара по мячу? Всегда рада, если пригласят, с удовольствием сделаю это. В моей практике это было один раз, это было забавно.

Что пожелаю Маи Михаре на чемпионате мира? Желаю удачи и спокойствия, контроля своих эмоций. Всем девочкам пожелаю удачи, болею и за Каори Сакамото, она потрясающая фигуристка», — передаёт слова Туктамышевой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.