«Из грязи в князи». Дмитрий Алиев — о серебре ФГП после 11-го места в короткой программе

Серебряный призёр финала Гран-при России Дмитрий Алиев рассказал, как сумел подняться на пьедестал после 11-го места в короткой программе.

«Из грязи в князи. Здорово, что получилось показать такой результат. Доказать, что я не безнадежён. Очень тяжёлая подготовка была после Кубка Первого канала, очень много прокатов, и где-то я уже был на последнем издыхании, но меня подбодрил приезд наших друзей из Москвы, которые были с нами на льду. Меня это держало.

Что касается финала Гран-при, очень рад результату, что удалось поставить яркую точку в конце сезона, проявить мужество. Это очень важно в нашем спорте, в нашем деле. Я счастлив.

Вообще не думал о результате сегодня. Где-то в глубине души была какая-то надежда, которая переросла в реальность, и я стал вторым. Каждый раз после таких камбэков задаюсь вопросом, как же научиться катать короткую программу», — передаёт слова Алиева корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.