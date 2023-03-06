Тренер Дудаков заявил, что ко всем фигуристкам в группе Тутберидзе относятся одинаково

Заслуженный тренер России Сергей Дудаков, работающий в группе Этери Тутберидзе, рассказал, выделяет ли кого-то среди учеников.

«Они все мне близки, все ученики, кого-то выделить я не могу. С позиции смотрю того, чтобы у каждого нашего спортсмена всё получилось в спорте.

Они все наши дети. Как в семье дети, да, – допустим, три, пять детей. Всегда желаешь своим детям, – а я отношусь к ним как к своим – чтобы у них всё получилось. Нет такого, чтобы «этому – чтоб лучше», «этому – чуть похуже». Нет, чтоб у них всё получилось.

Спекуляции на тему, кого-то любят больше, кого-то меньше? Нет, такого нет. Они все наши ученики, наши спортсмены. Они просто выходят и соревнуются друг с другом», — сказал Дудаков в программе «Подкаст. Лаб».