Тренер группы Тутберидзе рассказал о разнице в работе с девочками и мальчиками

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Сергей Дудаков, входящий в штаб Этери Тутберидзе, рассказал о разнице в работе с девочками и мальчиками.

Группа Тутберидзе больше всего известна юными чемпионками мира, Европы и Олимпийских игр.

«Девочки более дисциплинированные, они раскрываются пораньше, чем мальчики. Мальчики чуть позже. У девочек расцвет с 12 до 16 лет — пик такой, у мальчиков чуть позже это окно появляется. До этого нужно дорасти, видя рядом успехи девочек, не расклеиться и не опустить руки.

Хотел ли бы такого спортсмена, как Илья Малинин, тренировать? Можно попробовать, но нужно вырастить таких спортсменов своих. Вырастут ли у нас такие мужчины? Надо работать над этим», — сказал Дудаков в программе «Подкаст. Лаб».