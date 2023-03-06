«Вряд ли это конец карьеры». Леонова — о серебре Валиевой в финале Гран-при России

Серебряный призёр чемпионата мира — 2012 Алёна Леонова подвела итоги сезона для Камилы Валиевой.

16-летняя фигуристка проиграла два главных старта: стала второй на чемпионате России и в финале Гран-при России. Первый турнир выиграла Софья Акатьева, а второй – Аделия Петросян.

«Вряд ли это конец карьеры, я бы не стала так говорить. Её ошибки – это усталость, у неё поубавилось сил. К тому же мотивации на этих соревнованиях меньше, может, где-то расслабилась или потеряла концентрацию. Много моментов могли повлиять на результат. Мы все знаем, на что она способна. Она – большая молодчина, что после Олимпиады продолжает соревноваться и находится в замечательной форме.

Что мне нравится в её катании? Нет такого, что что-то не нравится. Она – прекрасная фигуристка, физически одарённая, самобытная и просто гениальный спортсмен.

Может ли Валиева завершить карьеру, если ей дадут дисквалификацию на четыре года? Рано что-то говорить до официального решения. Поживём – увидим», – приводит слова Леоновой «Спорт день за днём».