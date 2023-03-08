Навка: Тарасова — большая молодец! Создать шоу на YouTube — шикарная инициатива

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка отреагировала на решение заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой создать собственное шоу на YouTube.

«Это просто прекрасная новость! Если честно, я впервые слышу об этом, но хочется поздравить Татьяну Анатольевну с этим событием. Считаю, что она — большая молодец. Очень рада за неё. Создать своё шоу на YouTube — шикарная инициатива. Думаю, что это будет интересное шоу для всех. Конечно же, я буду следить и смотреть за её деятельностью. Желаю ей удачи!» — сказала Навка в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

Ранее Татьяна Тарасова объяснила, почему не комментировала финал Гран-при России, несмотря на то, что присутствовала на соревнованиях в Санкт-Петербурге. Она поддержала двукратного олимпийского чемпиона и тренера Евгения Плющенко, который раскритиковал судей после первенства России среди юниоров. По словам Тарасовой, именно из-за этого на неё были наложены санкции со стороны Ольги Черносвитовой. Тренер также подчеркнула, что недовольна этим, но не расстраивается из-за санкций.