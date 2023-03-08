Александр Жулин: не вижу смысла возвращаться ни Загитовой, ни Щербаковой, ни Липницкой

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Александр Жулин считает, что что фигуристкам Алине Загитовой, Юлии Липницкой, Анне Щербаковой и Аделине Сотниковой необязательно возвращаться в профессиональный спорт.

«Чтобы юных девочек что-то начало отвлекать, «для начала» им хорошо бы выиграть Олимпийские игры. Скажу крамольную вещь — вообще не вижу смысла возвращаться ни Алине Загитовой, ни Анне Щербаковой, ни Юлии Липницкой, ни Аделине Сотниковой. Девочки уже все выиграли. И, чтобы себя мотивировать, должно произойти что-то особенное. К сожалению, российские турниры пока не являются тем стимулом, который сможет взбудоражить тех, кто участвовал в Олимпиаде, чемпионатах мира и Европы, понимаете? Так что я благодарен и Федерации фигурного катания России, и спортивной дирекции Первого канала — всем, кто пытается придумывать новые форматы, чтобы увлечь наших спортсменов. Без этого мы бы зачахли.

Тренеры в том числе? Да. Я как действующий тренер в настоящий момент готовлю программы для участников «Русского прорыва», переживаю, волнуюсь. Жизнь продолжается. А то, что добившиеся многого девчонки работают ведущими, писателями, кем угодно — это только им в плюс», — приводит слова Жулина «КП Спорт».