«Речь не идёт о звёздной болезни». Крылова — о прогрессе дуэта Кагановская и Ангелопол

Тренер Анжелика Крылова рассказала, что продолжает бороться с последствиями резкого взлёта своих подопечных – танцевального дуэта Василиса Кагановская и Валерий Ангелопол – в сезоне-2022/2023.
Кагановская и Ангелопол, которые проводят первый сезон среди взрослых, выиграли финал Гран-при России в танцах на льду.
«Речь не идёт о какой-то звёздной болезни, но я порой замечаю, что ребята как бы забывают о том, что на тренировках нужно ежеминутно себя преодолевать. Они хорошо тренируются, очень добросовестно, но я-то хочу довести их до абсолютного идеала и знаю, что могу это сделать. Просто когда у спортсмена что-то начинает реально хорошо получаться, появляется некий внутренний апломб: раз всё так классно, зачем меня продолжают заставлять стремиться к чему-то ещё?
Проходила ли я через это состояние? Было такое дело. Мы с Олегом Овсянниковым столкнулись с этим на Олимпиаде в Нагано. Выиграли там серебряные медали, стали в том же сезоне чемпионами мира, и меня, что называется, внутренне понесло. На тренерские замечания я могла возразить, начать рассуждать о том, что мне нужно, а что — нет. Не понимала простой вещи: если тренер с тобой работает, ты должен полностью ему доверять, иначе просто не будет желаемого результата. Безусловно, нужно вместе обсуждать какие-то вещи, спортсмен может высказывать какие-то свои пожелания, но на самом деле всегда ведь даже по тональности становится заметно, что человек начинает несколько терять ощущение реальности. Ему начинает казаться, что тренер излишне к нему придирается, как-то не так относится. Объяснить словами не так просто, на самом деле. Это скорее чисто интуитивные ощущения, но при этом очень точные», — приводит слова Крыловой RT.
Анжелика Крылова и Олег Овсянников — серебряные призёры Олимпийских игр — 1998, двукратные чемпионы мира (1998, 1999), чемпионы Европы – 1999.
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