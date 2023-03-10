Руководитель Театра эстрадной песни при ДК Горького: Медведева вокально сильнее Загитовой

Педагог по вокалу, наставница участника шоу «Голос. Дети» Андрея Аверина и руководитель Театра эстрадной песни «Зурбаган» при ДК имени А. М. Горького Тамара Буравкина сравнила вокальные данные российских фигуристок Евгении Медведевой и Алины Загитовой.
«Медведева может вообще соловьём запеть, если будет заниматься. То, что с ней занимались, это слышно — на проекте (шоу «Маска». — Прим. «Чемпионата») они же учат эти песни. Она на сегодняшний день вокально сильнее Загитовой», — сказала Буравкина в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Валерии Кукалевой.
Олимпийская чемпионка в женском одиночном катании Алина Зигитова дебютировала в роли певицы на фестивале «Влюблённые в фигурное катание», спев в дуэте с Zivert.
Двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева недавно приняла участие в шоу «Маска», где она снималась и пела в костюме шаурмы.
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