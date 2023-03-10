Дмитрий Алиев поблагодарил всех причастных к его успеху в финале Гран-при России

Чемпион Европы – 2020 в мужском одиночном катании российский фигурист Дмитрий Алиев подвёл итоги выступления в финале Гран-при России.

Алиев с безупречным прокатом выиграл произвольную программу, что помогло Дмитрию подняться с 11-го места после первого дня соревнований на второе.

«Друзья, завершился совсем не так давно финал Гран-при России по фигурному катанию — 2023. Это был контрастный для меня турнир! Мне удалось вылезти с 11-го места на второе, показав одну из лучших произвольных программ в своей карьере. И всё это благодаря моей команде, моей семье и моим верным болельщикам!

Я очень ценю всех, кто причастен к моему успеху не только на этом турнире, но и на протяжении всего сезона! Крепко обнимаю. И говорю спасибо», — написал Алиев в соцсетях.