Дмитрий Алиев поблагодарил всех причастных к его успеху в финале Гран-при России

Чемпион Европы – 2020 в мужском одиночном катании российский фигурист Дмитрий Алиев подвёл итоги выступления в финале Гран-при России.
Алиев с безупречным прокатом выиграл произвольную программу, что помогло Дмитрию подняться с 11-го места после первого дня соревнований на второе.
«Друзья, завершился совсем не так давно финал Гран-при России по фигурному катанию — 2023. Это был контрастный для меня турнир! Мне удалось вылезти с 11-го места на второе, показав одну из лучших произвольных программ в своей карьере. И всё это благодаря моей команде, моей семье и моим верным болельщикам!
Я очень ценю всех, кто причастен к моему успеху не только на этом турнире, но и на протяжении всего сезона! Крепко обнимаю. И говорю спасибо», — написал Алиев в соцсетях.
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