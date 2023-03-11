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Источник: Дарио Чиризано может встать в пару с чешской фигуристкой

Источник: Дарио Чиризано может встать в пару с чешской фигуристкой
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Российский фигурист Дарио Чиризано может встать в пару с чешской спортсменкой Денизой Цимловой, сообщает телеграм-канал «Фигурное катание».

Чиризано, ставший в танцевальном дуэте с Ириной Хаврониной чемпионом юношеских Олимпийских игр 2020 года и чемпионом России среди юниоров 2022 года, неожиданно остался без партнёрши. Сообщалось, что встать с Дарио в пару пробовала одиночница Дарья Усачёва, но фигуристы не подошли друг другу по ряду причин, в числе которых были и ростовые параметры.

Теперь стало известно, что 21-летний Чиризано пробует кататься с 19-летней Цимловой. Выступая по юниорам, Дениза была не столь успешна, как Дарио, на юниорском чемпионате мира — 2022 с бывшим партнёром Вилемом Хлавсом заняла только 22-е место. В сезоне-2022/2023 пробовала выступать с немцем Панайотисом Полицоакисом, но в январе он решил завершить карьеру.

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