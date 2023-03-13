Серебряный призёр Олимпийских игр — 2018 в командных соревнованиях, призёр чемпионатов мира и Европы в парном катании российский фигурист Александр Энберт ответил, считает ли справедливым распределение мест у одиночниц в финале Гран-при России.
«Всё-таки фигурное катание остаётся субъективным видом спорта, и как бы в ISU ни старались подобрать максимально объективную систему судейства, но красота катания — владение коньком, интерпретация музыки, переходы, связующие шаги — остаётся на ощущения судей, и от этого нам никуда не уйти. Если Камила своим катанием погрузила судей в свою идею лучше, чем это сделал кто-то другой, соответственно, какие-то оценки у неё будут выше. А зритель, допустим, этого не почувствовал… Конечно, были вопросы, почему у Лизы такие баллы, а у Камилы такие — было интересно посмотреть протоколы, кому, где, сколько поставили. Это такой тонкий момент, особенно когда между тремя спортсменками разница в несколько десятых балла. Но всё-таки комментировать судейскую работу лучше самим судьям.
Я как спортсмен понимаю, что сложно проигрывать десятыми балла, но я и знаю, как это классно – выигрывать одной сотой. Наш спорт, конечно, субъективный, и я думаю, что к этому нужно спокойнее относиться. Что касается прыжкового контента, то, допустим, если нет недокрута, а он стоит — это вызывает вопросы, нужно разбираться. А что касается второй оценки… Мне даже сложно представить, как это можно опротестовать, опровергнуть. Понятно, что Камила катается прекрасно, наверное, лучше всех в мире. Но и Лиза катается прекрасно, у неё есть свой стиль, который может нравиться болельщикам и судьям», — сказал Энберт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.
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