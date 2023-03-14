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Туктамышева ответила, планирует ли организовать своё ледовое шоу

Туктамышева ответила, планирует ли организовать своё ледовое шоу
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Чемпионка мира и Европы 2015 года, серебряный призёр чемпионата мира 2021 года 26-летняя российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала, планирует ли организовать своё ледовое шоу

Однажды Туктамышева уже устраивали своё ледовое шоу в Санкт-Петербурге.

«Есть ли мысли снова организовать что-нибудь подобное? Посмотрим. В принципе это было очень весело и по-семейному, я собрала близких мне людей в фигурном катании. Но если устраивать своё шоу, то немножечко масштабнее, чем было в прошлом. Но в ближайших планах у меня этого нет. Возможно, когда-нибудь…» — сказала Туктамышева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.

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