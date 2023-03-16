Стало известно, когда комиссия по этике ФФККР рассмотрит слова Плющенко в адрес судей

Председатель комиссии по этике Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Ирина Рабер сообщила, когда состоится обсуждение резких высказываний двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко в адрес судейского корпуса.

Напомним, после окончания соревнований девушек на первенстве России – 2023 среди юниоров в Перми Плющенко раскритиковал судей за несправедливые, по его мнению, оценки его подопечных – Вероники Жилиной и Софьи Титовой. При этом Евгений намекнул на слабый по сравнению с его ученицами контент победительницы, Алины Горбачёвой. Ответ её тренера Софьи Федченко не заставил себя ждать. В интервью СМИ она назвала слова Плющенко истерикой и неумением признавать поражение.

«20 марта. Для того комиссия и собирается, чтобы всё это обсуждать. Конечно, предварительно обговаривали с ними (Александром Коганом, Плющенко и Федченко – Прим. «Чемпионата»). У нас там 10 вопросов в повестке – все они будут рассмотрены», – приводит слова Рабер «РИА Новости Спорт».