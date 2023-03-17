Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Алина Загитова раскрыла детали номера, с которым выступит на турнире шоу-программ

Алина Загитова раскрыла детали номера, с которым выступит на турнире шоу-программ
Комментарии

Олимпийская чемпионка в женском одиночном катании, российская фигуристка Алина Загитова высказалась о предстоящем турнире шоу-программ.

«Думаю, что на первый план в турнире шоу-программ больше выходит артистизм, харизма, поэтому техника уходит на второй план. У меня в моём номере будет достаточно сложный костюм, к которому я привыкала на тренировках специально. Такую завесу тайны вам приоткрыла.

Что касается фишки номера, у меня это улыбка. А талисманы — коньки. Какой номер нравится? Сегодня у нас будет репетиция первая, поэтому уже сегодня и будем смотреть, что подготовили другие.

Наверное, порядок выступлений имеет значение. Я выступаю последняя, поэтому для меня будет разница. На самом деле закрывать в принципе все соревнования, шоу — это достаточно нервозно, поэтому какая-то доля ответственности будет присутствовать. Но я стараюсь об этом не думать сейчас», — сказала Загитова в эфире программы «Доброе утро».

Смотри турнир шоу-программ по фигурному катанию «Русский вызов» в Okko прямо сейчас!
Они могут рассудить Валиеву, Загитову и Щербакову! Предлагаем жюри на турнир шоу-программ Они могут рассудить Валиеву, Загитову и Щербакову! Предлагаем жюри на турнир шоу-программ
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023