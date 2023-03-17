Алина Загитова раскрыла детали номера, с которым выступит на турнире шоу-программ

Олимпийская чемпионка в женском одиночном катании, российская фигуристка Алина Загитова высказалась о предстоящем турнире шоу-программ.
«Думаю, что на первый план в турнире шоу-программ больше выходит артистизм, харизма, поэтому техника уходит на второй план. У меня в моём номере будет достаточно сложный костюм, к которому я привыкала на тренировках специально. Такую завесу тайны вам приоткрыла.
Что касается фишки номера, у меня это улыбка. А талисманы — коньки. Какой номер нравится? Сегодня у нас будет репетиция первая, поэтому уже сегодня и будем смотреть, что подготовили другие.
Наверное, порядок выступлений имеет значение. Я выступаю последняя, поэтому для меня будет разница. На самом деле закрывать в принципе все соревнования, шоу — это достаточно нервозно, поэтому какая-то доля ответственности будет присутствовать. Но я стараюсь об этом не думать сейчас», — сказала Загитова в эфире программы «Доброе утро».
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