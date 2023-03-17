Анна Щербакова: уверена, все участники турнира шоу-программ подготовили что-то необычное

Олимпийская чемпионка в женском одиночном катании Анна Щербакова высказалась о предстоящем турнире шоу-программ.

«Мы вместе с тренерами придумываем образ. Лично у меня это была идея тренеров. Дальше — вместе постановка, творческий процесс. Особенность, что мы сами не знаем номеров у многих участников. Только тех, кого видели на тренировках. Поэтому для нас тоже, мне кажется, будет очень интересно посмотреть номера других участников, потому что уверена, что все подготовили что-то очень необычное.

Что касается порядка выступлений, для меня есть разница, когда есть шестиминутная разминка, какой ты катаешься после разминки. Здесь разминки не будет, поэтому для меня лично не было особой разницы. Такой турнир впервые проходит, поэтому я думаю, что интересно и зрителям, и нам, как это будет происходить. И будет классно, если он понравится всем и мы продолжим развивать этот турнир дальше», — сказала Щербакова в эфире программы «Доброе утро».