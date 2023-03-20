Жулин — о турнире шоу-программ: мне нравится, что люди серьёзно подошли к этому вопросу

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Александр Жулин не сомневается в том, что у турнира шоу-программ перспективное будущее, а также высказался о выступлении в соревновании своих подопечных Виктории Синициной и Никиты Кацалапова, а также Екатерины Бобровой и Дмитрия Соловьёва.

«Я очень доволен тем, как прошёл проект, примерно так себе и видел, очень доволен прокатами обеих моих пар — любимых Вики и Никиты, Кати и Димы. На мой взгляд, Катя и Дима немножечко недополучили, я посмотрел — у них какая-то оценка в пять баллов есть (из десяти возможных от одного судьи. — Прим. «Чемпионата»), а так в общем и целом результат закономерный. Интересно видеть — выиграл одиночник, второе место — танцы на льду, третье — одиночница, не хватило ещё парного катания в тройке, но тем не менее Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин получили приз от судейского корпуса.

Пересматриваю по телевизору — картинка очень красивая. Собственно, ты смотришь показательные выступления, но ещё и с оценками, что всегда увеличивает интерес зрителей к этому, плюс мне нравится, что люди подошли не халатно, как они обычно подходят к показательному номеру, знаете, соревнования закончились — там все «полупьяные» вышли, откатали что-то, набор из старых элементов, а здесь люди серьёзно подошли к этому вопросу, потому что это денежный приз — раз, полный зал — два, поэтому, я думаю, это может иметь хорошее продолжение», — сказал Жулин в интервью ТАСС.

Напомним, 18 марта во время турнира ведущий мероприятия Дмитрий Хрусталёв сообщил, что именно Жулин является автором идеи проекта.