Вайцеховская оценила выступление спортивных пар на чемпионате мира

Олимпийская чемпионка по прыжкам в воду и спортивная журналистка Елена Вайцеховская поделилась впечатлениями от выступлений спортивных пар на чемпионате мира по фигурному катанию в Японии.
«На протяжении всего сезона мы так или иначе убеждали себя и друг друга в том, что мировое парное катание без российского — это такой отстой, что стыдно даже признаться, что ты его смотришь.
Но произошёл на самом деле интереснейший кейс. Перед людьми, вообще не помышляющими на протяжении многих лет (за бессмысленностью помыслов) о том, чтобы подняться на пьедестал чего бы то ни было, вдруг во всю ширь открылась калитка.
И все туда ломанулись, одержимые одной мыслью: во что бы то ни стало оказаться в этом забеге первым.
Что из этого получилось, прекрасно видно по выступлениям на ЧМ. Понятно, что в произвольной программе всё будет совсем не так прекрасно, как в короткой, но прогресс совершенно очевиден, на мой взгляд», — написала Вайцеховская в своём телеграм-канале.
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