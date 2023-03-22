«Что сделаешь, это их решение». Жук — о переходе Букина и Степановой в команду Жулина

Тренер по фигурному катанию Ирина Жук прокомментировала переход танцевального дуэта Александра Степанова и Иван Букин из её команды к тренеру Александру Жулину.

«Мы узнали об этом перед моим отъездом в Сайтаму на чемпионат мира. Конечно, это было неожиданно: ребята пришли, попрощались, подарили букет и озвучили, что будут кататься в группе Жулина. Мы прошли вместе долгий путь в 15 лет, вырастили пару с нуля до топового уровня. Что сделаешь, это их решение, у нас остались прекрасные молодые пары — будем работать», — приводит слова Жук ТАСС.

Степанова и Букин являются пятикратными призёрами чемпионатов Европы, двукратными чемпионами России. На Олимпиаде в Пекине дуэт занял шестое место. Спортсменов не допустили на Олимпийские игры 2018 года. После допингового скандала с российскими спортсменами МОК высылал на Игры в Пхёнчхан индивидуальные приглашения, но дуэт их не получил.

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