«Что сделаешь, это их решение». Жук — о переходе Букина и Степановой в команду Жулина

Тренер по фигурному катанию Ирина Жук прокомментировала переход танцевального дуэта Александра Степанова и Иван Букин из её команды к тренеру Александру Жулину.
«Мы узнали об этом перед моим отъездом в Сайтаму на чемпионат мира. Конечно, это было неожиданно: ребята пришли, попрощались, подарили букет и озвучили, что будут кататься в группе Жулина. Мы прошли вместе долгий путь в 15 лет, вырастили пару с нуля до топового уровня. Что сделаешь, это их решение, у нас остались прекрасные молодые пары — будем работать», — приводит слова Жук ТАСС.
Степанова и Букин являются пятикратными призёрами чемпионатов Европы, двукратными чемпионами России. На Олимпиаде в Пекине дуэт занял шестое место. Спортсменов не допустили на Олимпийские игры 2018 года. После допингового скандала с российскими спортсменами МОК высылал на Игры в Пхёнчхан индивидуальные приглашения, но дуэт их не получил.
- 22 марта 2023
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