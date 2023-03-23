Синицина и Кацалапов: в номер для турнира шоу-программ мы реально вложили душу

Серебряные призёры олимпийских игр, чемпионы мира и Европы в танцах на льду Виктория Синицина и Никита Кацалапов рассказали об идее своего номера для турнира шоу-программ «Русский вызов». Напомним, танцевальный дуэт занял второе место на этом турнире, уступив олимпийскому чемпиону Алексею Ягудину.

«На самом деле готовую идею номера и композицию для него «My Way» нам предложили постановщики Игорь Оршуляк и Александр Жулин. И эта тема очень вдохновила нас с Викой на постановку программы. Надеюсь, зрители могли без слов понять историю, которую мы рассказали на льду. Я – хирург, передо мной операционный стол, идёт операция. И мой герой делает всё возможное, чтобы спасти пациента. Но в какой-то момент пульс больного исчезает, его сердце замирает, и врач впадает в отчаяние: «Ну, как же так? Я вложил всю свою душу ради его спасения? Почему?» — приводит слова Кацалапова пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках.

«И в эту минуту хирург начинает будто реально ощущать душу этого человека, которого пытается спасти. Я в этой программе появляюсь в образе души. Когда замер пульс, я – душа — ещё не понимаю, что произошло, потому что душа человека – чистая, невинная, и ничего подобного с ней не случалось… Но душа чувствует, что врач изо всех сил пытается спасти человека и искренне хочет помочь», — добавила Синицина.

«И осознав всё происходящее, душа словно бы говорит хирургу: «Подожди чуть-чуть, сейчас я приду в себя». И душа как бы обволакивает врача, и он ощущает: что-то происходит. Конечно, всё, о чём мы так долго рассказываем, по сюжету номера пролетает моментально. И когда врач возвращается к операционному столу, происходит чудо, он слышит удары сердца больного, ощущает его пульс — человек возвращается к жизни!

В этот номер, где рассказывается о хирурге и душе больного, мы с Викой реально вложили душу. Пронзительное начало программы, где требовалось показать актёрские качества, чтобы люди поняли, о чём речь. Сам прокат, где надо было раскрыть образы…

На самом деле, мне кажется, турнир получился очень крутым. Все ребята так серьёзно подошли к постановке номеров, и это было заметно. Программы у всех получились разные. Было много креативных интересных задумок, идей, моментов, вещей. Мне кажется, турнир такого формата получит своё продолжение», — отметил Кацалапов.