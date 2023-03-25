ЧМ-2023 по фигурному катанию, мужчины: во сколько произвольная программа, где смотреть

25 марта в 11:20 по московскому времени будет разыгран последний комплект медалей чемпионата мира – 2023 по фигурному катанию. Сильнейшего определят мужчины. Трансляцию произвольной программы в прямом эфире можно будет посмотреть на платформе Okko.

После короткой программы лидерство захватил действующий чемпион мира японец Сёма Уно. Также отметку 100 баллов сумел превзойти представляющий США Илья Малинин. В борьбе за малую бронзу южнокореец Ча Джун Хван менее чем на балл превзошёл канадца Кигана Мессинга.

Итальянец Даниэль Грассль, тренирующийся в группе Этери Тутберидзе – восьмой, представитель Грузии Морис Квителашвили – 21-й.