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ISU Чемпионат мира: Мужчины. Произвольная программа
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11:20 Мск
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ЧМ-2023 по фигурному катанию, мужчины: во сколько произвольная программа, где смотреть

ЧМ-2023 по фигурному катанию, мужчины: во сколько произвольная программа, где смотреть
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25 марта в 11:20 по московскому времени будет разыгран последний комплект медалей чемпионата мира – 2023 по фигурному катанию. Сильнейшего определят мужчины. Трансляцию произвольной программы в прямом эфире можно будет посмотреть на платформе Okko.

После короткой программы лидерство захватил действующий чемпион мира японец Сёма Уно. Также отметку 100 баллов сумел превзойти представляющий США Илья Малинин. В борьбе за малую бронзу южнокореец Ча Джун Хван менее чем на балл превзошёл канадца Кигана Мессинга.

Итальянец Даниэль Грассль, тренирующийся в группе Этери Тутберидзе – восьмой, представитель Грузии Морис Квителашвили – 21-й.

Чемпионат мира по фигурному катанию 2023 – в Okko! Подключайся к трансляции прокатов прямо сейчас.
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