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Победный прокат японца Сёмы Уно на домашнем чемпионате мира — 2023. Видео

Победный прокат японца Сёмы Уно на домашнем чемпионате мира — 2023. Видео
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Серебряный призёр Олимпиады-2022 японский фигурист Сёма Уно завоевал второй титул чемпиона мира.

Это произошло на ЧМ-2023 в Сайтаме (Япония). В произвольной программе Уно исполнил четверной риттбергер, четверной сальхов с ошибкой, четверной флип, тройной аксель, четверной тулуп, каскад из четверного и одинарного тулупа («бабочка» на втором прыжке), комбинацию из тройного и двойного акселя. Судьи оценили его выступление в 196,51 балла.

«Чемпионат» рекомендует к просмотру видео произвольной программы Уно.

Трансляции чемпионата мира по фигурному катанию доступны в Okko.

Фигурное катание. Чемпионат мира – 2023. Мужчины. Итоги

1. Сёма Уно (Япония) — 301,14 балла.
2. Ча Джун Хван (Южная Корея) — 296,03.
3. Илья Малинин (США) — 288,44.

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