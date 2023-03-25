Победный прокат японца Сёмы Уно на домашнем чемпионате мира — 2023. Видео
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Серебряный призёр Олимпиады-2022 японский фигурист Сёма Уно завоевал второй титул чемпиона мира.
Это произошло на ЧМ-2023 в Сайтаме (Япония). В произвольной программе Уно исполнил четверной риттбергер, четверной сальхов с ошибкой, четверной флип, тройной аксель, четверной тулуп, каскад из четверного и одинарного тулупа («бабочка» на втором прыжке), комбинацию из тройного и двойного акселя. Судьи оценили его выступление в 196,51 балла.
«Чемпионат» рекомендует к просмотру видео произвольной программы Уно.
Трансляции чемпионата мира по фигурному катанию доступны в Okko.
Фигурное катание. Чемпионат мира – 2023. Мужчины. Итоги
1. Сёма Уно (Япония) — 301,14 балла.
2. Ча Джун Хван (Южная Корея) — 296,03.
3. Илья Малинин (США) — 288,44.
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