Самарин: отношения с Трусовой пошли Кондратюку на пользу. Он повзрослел

Серебряный призёр чемпионата Европы – 2019 российский фигурист Александр Самарин рассказал, что изменилось в группе Светланы Соколовской с приходом туда в сезоне-2022/2023 Александры Трусовой.

«Очень здорово, что к нам приходят люди, а наша группа растёт и набирает популярность. Значит, наша команда всё делает правильно. Ко мне из-за этого какого-то дополнительного внимания не прибавилось. Я в том же спокойном режиме продолжаю тренироваться, мне это никак не мешает и не сбивает. Все в группе классные ребята. Я бы даже сказал не группа, а семья. Сейчас ещё больше ребят. Вне льда и в перерывах между тренировками общение проходит намного интереснее. Но на льду меня это всё не касается. Я на лёд прихожу не повеселиться.

Изменилось ли общение с Марком Кондратюком из-за того, что он состоит в отношениях с Сашей Трусовой? С возрастом у нас у всех появляются какие-то другие дела. Когда вы моложе, больше куролесите. У нас времени не так-то много на что-то. В раздевалке можем пообщаться, повеселиться. На льду каждый в своей работе, а после льда все занимаются своими делами. Но я бы не сказал, что Марк как-то сильно поменялся после того, как стал встречаться с Сашей. Я думаю, это пошло ему на пользу. Он повзрослел», — приводит слова Самарина Metaratings.