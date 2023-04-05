Тренер рассказал подробности подготовки ученицы Тутберидзе Петросян к финалу Гран-при

Чемпион мира в парном катании Алексей Тихонов высказался о подготовке фигуристки Аделии Петросян к финалу Гран-при России.
«Аделия Петросян очень хороший провела финал Гран-при. Удивила. Все уже уехали, а она уезжала чуть-чуть позже, и на финальной тренировке перед отъездом Аделия вышла на парный лёд вместе с Тарасовой/Морозовым. «У тебя поезд?» – «Да». Мы говорим: «Может, пойдёшь?», она говорит: «Нет». И она бежит-бежит, ей надо всё побыстрее сделать, где-то торопится в элементах… Мы ей: «Адель, ты уже торопишься на поезд. Не торопись, сделай всё спокойно». Человек идёт, вроде бы немножечко успокоилась, сделала всё, что должна была, огромный объём: за 45 минут все кусочки прокатала, четверной флип, четверной тулуп, несколько тройных акселей. Делает поклон: «Всё, я побежала».
Человек не может уйти с тренировки, не сделав определённые вещи, – не потому, что кто-то заставляет, а потому, что ей это нужно. Для уверенности, для того, чтобы понимать, что она может и должна сделать на турнире. Мы с Машей радовались, что она так здорово выступила», — сказал Тихонов в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком».
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