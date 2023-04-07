Алина Загитова рассказала о сдаче экзаменов в университете
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Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании российская фигуристка Алина Загитова сообщила, что закрыла сессию в университете.
«Утро начинается не с кофе, а с похода в университет. Можете меня поздравить, я сдала последний экзамен. Я очень рада. А сейчас направляюсь на вокзал, еду в Питер. Так что, Питер, встречай», — сказала Загитова в видео в своём телеграм-канале.
Напомним, в 2020 году Загитова окончила школу, после чего поступила на факультет журналистики в РАНХиГС, на программу «Продюсирование и культурная политика». Позже фигуристка решила параллельно получать второе высшее образование в Российском государственном университете физической культуры, спорта, молодёжи и туризма (РГУФКСМиТ).
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